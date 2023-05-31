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    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Мереке Кулкенова

    31 Мая 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи была обсуждена роль литераторов в укреплении национального единства и формировании общих ценностей в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Союз писателей Казахстана – это духовный центр притяжения нашей национальной интеллигенции. Невозможно не отметить огромную заслугу литераторов в сохранении преемственности традиций и укреплении единства народа.

    Как подчеркнул Президент, мир меняется на глазах, меняются требования читателей и ценности общества. Поэтому задача, которая стоит сегодня перед литературным сообществом – соответствовать духу нового времени.

    Президент акцентировал внимание, что Союзу писателей нужно с учетом спроса читательской аудитории создавать по-настоящему интересные произведения. Отдельного внимания заслуживает творчество молодых авторов. По его словам, государство будет всячески поддерживать писателей.

    Мереке Кулкенов рассказал Главе государства об актуальных проблемах, озвученных в ходе недавнего съезда писателей, и планах на предстоящий период.

    Он высказал предложение включить в закон «О культуре» отдельные нормы, которые будут способствовать изданию и более широкой популяризации произведений отечественных писателей.

    Председатель союза писателей также выразил благодарность за всестороннюю поддержку, оказываемую государством творческим людям.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Культура Акорда Токаев Касым-Жомарт
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