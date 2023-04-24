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    Касым-Жомарт Токаев принял главу Нацбанка Галымжана Пирматова

    24 Апреля 2023, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за 1 квартал 2023 года.

    Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

    Галымжан Пирматов сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.

    Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.

    По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана
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