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    Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле

    7 Июня 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия, расширения международных контактов в сферах образования и науки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Одрэ Азуле, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство во главе ЮНЕСКО и заявил о поддержке усилий по дальнейшему укреплению организации. Президент выразил признательность Генеральному директору за посещение Мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Он добавил, что ее визит в Туркестан был положительно воспринят нашими гражданами. «Ваш визит весьма важен с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО. Для нас ЮНЕСКО – особая организация, отношения с которой имеют приоритетное значение. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы и далее развивать это взаимодействие», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


    Лидер нашей страны подтвердил приверженность Казахстана реализации совместных проектов в области климата, биоразнообразия и водных ресурсов. Одним из примеров успешного взаимодействия с организацией является деятельность Бюро ЮНЕСКО в городе Алматы, которое в ближайшее время будет преобразовано в Региональный многосекторальный офис.Одрэ Азуле поблагодарила Главу нашего государства за оказанное гостеприимство на казахской земле Она поделилась впечатлениями о своем посещении Мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО высоко оценила осуществляемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы, в том числе в контексте укрепления гражданского общества, продвижения образования и культуры. «Мой визит в Казахстан совпал с важным стратегическим периодом для Вашей страны. Вы проводите масштабные реформы. Ваш президентский мандат должен сыграть ключевую роль в этом деле», – подчеркнула Одрэ Азуле.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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