АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия, расширения международных контактов в сферах образования и науки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Приветствуя Одрэ Азуле, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство во главе ЮНЕСКО и заявил о поддержке усилий по дальнейшему укреплению организации. Президент выразил признательность Генеральному директору за посещение Мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Он добавил, что ее визит в Туркестан был положительно воспринят нашими гражданами. «Ваш визит весьма важен с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО. Для нас ЮНЕСКО – особая организация, отношения с которой имеют приоритетное значение. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы и далее развивать это взаимодействие», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.