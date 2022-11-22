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    Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 26 ноября

    22 Ноября 2022, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован в качестве Президента Казахстана. Принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Конституционными законами «О Президенте Республики Казахстан» и «О выборах», Центральная избирательная комиссия должна принять резолюцию», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров на заседании Центризбиркома после объявления результатов прошедших 20 ноября внеочередных президентских выборов.

    Члены ЦИК единогласно приняли резолюцию об определении итогов внеочередных выборов Президента 20 ноября 2022 года.

    «Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранного народом Касым-Жомарта Кемелулы Токаева в качестве Президента Республики Казахстан и вручила Главе государства, избранного в соответствии с порядком, определенным законодательством, соответствующее удостоверение. Принесение присяги избранным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года», – сообщил председатель ЦИК.

    За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    По другим кандидатам: за Жигули Дайрабаева проголосовал 271 тысяча 641 избиратель, или 3,42%; за Каракат Абден - 206 тысяч, или 2,6%; за Мейрама Кажыкена - 200 тысяч 907, или 2,53%; за Нурлана Ауесбаева - 176 тысяч 116, или 2,22%; за Салтанат Турсынбекову - 168 тысяч 731, или 2,12%.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Выборы ЦИК Токаев Касым-Жомарт Президентские выборы - 2022
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