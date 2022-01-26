Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – Индия»

    26 Января 2022, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия – Индия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Завтра, 27 января, Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия – Индия». Мероприятие, инициированное Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоится в онлайн-формате. Лидеры обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией. Ожидается, что по итогам мероприятия будет принята Декларация первого саммита «Центральная Азия – Индия», - сообщил в Facebook Берик Уали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Индия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге