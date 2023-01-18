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    Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра ОАЭ в Казахстан

    18 Января 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

    В ходе беседы Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный финансовый центр «Астана» наладил отношения с основными финансовыми институтами Эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран.

    Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ, Правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом.

    Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность Президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью.

    Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита.

    Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.

    Вчера Президент принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ и встретился с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Видео Сотрудничество ОАЭ Токаев Касым-Жомарт
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