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    Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец «Кулие» для участия в церемонии инаугурации президента Турции

    3 Июня 2023, 20:55

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл во дворец «Кулие» для участия в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарта Токаева в резиденции Президента встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Президент Казахстана прибыл в Турцию сегодня по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу народу Турции в здании парламента в Анкаре.

    В числе участников церемонии инаугурации, представители 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Турция
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