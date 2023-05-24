Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня Президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».









Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.



