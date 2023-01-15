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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

    15 Января 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», а также проведет встречи с представителями деловых кругов.
    Президент Казахстана ОАЭ
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