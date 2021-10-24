Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ашхабад

    24 Октября 2021, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.

    Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня», - написал Берик Уали.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Туркменистан Видео Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков