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    Касым-Жомарт Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН по ЦУР в Казахстане

    25 Сентября 2019, 23:56

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, предложил создать межрегиональный центр ООН по целям устойчивого развития в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, первый форум по целям устойчивого развития стал главным мероприятием Астанинского экономического форума, который состоялся этим летом. В июле текущего года был представлен первый Добровольный национальный обзор Казахстана, а также о других возможностях и вызовах, которые предстоит преодолеть в последующие 10 лет. Цели устойчивого развития, отметил Президент, безусловно взаимосвязаны. Они представляют собой всеобъемлющую картину нашей планеты. Учитывая влияние целей устойчивого развития на мировые процессы, Глава государства высказал мнение о недопустимости переоценки успехов от реализации ЦУР только в отдельных категориях либо странах.

    Президент, отметив активную вовлеченность Казахстана в достижение ЦУР на региональном и международном уровнях, предложил осуществить ряд мер.

    Во-первых, по мнению Главы государства, необходимо обеспечить рациональное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на цели ЦУР.

    Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев указал на важность целей Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которые направлены на решение проблем опустынивания, обезлесения, эрозии, засоления, а также обеспечения социальной безопасности. Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем все 57 государств-членов ОИС присоединятся к этой инициативе.

    В качестве еще одной действенной меры Президент назвал создание Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана, что, по его словам, ускорило бы реализацию ЦУР не только в Казахстане, но и остальных государствах Центральной Азии и Афганистане.

    «Сегодня мы пользуемся этим поворотным моментом для того, чтобы преобразовать наши обязательства в конкретные действия. Каждый из нас имеет моральную обязанность вносить вклад в более безопасную обстановку в мире во имя наших грядущих поколений», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной

    Ассамблеи ООН. По приезде в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

    В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. а также принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии ГА ООН.

    74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Президент Казахстана США 74-я Генассамблея ООН
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