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    Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Региональный климатический саммит

    2 Июня 2023, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз» предложил создать в Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата, а также провести в Казахстане Региональный климатический саммит в 2026 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Наши страны все чаще сталкиваются с последствиями климатических изменений. Это негативно влияет на продовольственную безопасность, создавая дополнительные угрозы для устойчивого развития.

    Казахстан как активный и ответственный член международного сообщества поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Для этого была утверждена соответствующая Стратегия, разработанная с учетом актуальных климатических тенденции и международных обязательств. Мы активно внедряем принципы экономики замкнутого цикла.

    Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%», - подчеркнул Глава государства.

    Президент Казахстана также предложил создать в Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики.

    «В этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии «Global Gateway» и инициатив «Team Europe» по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

    Отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза. В ходе выступления на форуме Президент обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС, а также призвал европейских партнеров принять участие в развитии портов Каспийского моря.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Энергетика Экология Евросоюз Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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