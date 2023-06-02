Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Региональный климатический саммит

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз» предложил создать в Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата, а также провести в Казахстане Региональный климатический саммит в 2026 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Наши страны все чаще сталкиваются с последствиями климатических изменений. Это негативно влияет на продовольственную безопасность, создавая дополнительные угрозы для устойчивого развития.

Казахстан как активный и ответственный член международного сообщества поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Для этого была утверждена соответствующая Стратегия, разработанная с учетом актуальных климатических тенденции и международных обязательств. Мы активно внедряем принципы экономики замкнутого цикла.

Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%», - подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана также предложил создать в Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики.

«В этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии «Global Gateway» и инициатив «Team Europe» по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

Отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза. В ходе выступления на форуме Президент обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС, а также призвал европейских партнеров принять участие в развитии портов Каспийского моря.



