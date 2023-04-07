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    Касым-Жомарт Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием

    7 Апреля 2023, 10:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 75-летним юбилеем, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня, во #ВсемирныйДеньЗдоровья, исполняется 75 лет со дня учреждения ВОЗ. Мы приветствуем неустанные усилия @WHO

    по укреплению здоровья населения мира. Казахстан твердо привержен обеспечению доступного и справедливого здравоохранения для всех. #WHO75», - говорится в поздравительном сообщении Касым-Жомарта Токаева в Twitter.

    Как сообщалось ранее, в Астане стартовали мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня здоровья и 75-й годовщины Всемирной организации здравоохранения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Здравоохранение ВОЗ
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