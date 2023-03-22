Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы!

Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его «Ұлыстың ұлы күні».

В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи. Сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником.

В эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране.

Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом!

Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

С праздником Наурыз мейрамы!» - говорится в поздравлении.



