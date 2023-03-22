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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы

    22 Марта 2023, 08:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы!

    Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его «Ұлыстың ұлы күні».

    В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи. Сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником.

    В эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране.

    Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом!

    Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом!

    Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

    С праздником Наурыз мейрамы!» - говорится в поздравлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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