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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

    9 Июля 2022, 08:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт!

    Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу.

    Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны.

    Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа.

    Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - говорится в тексте поздравления.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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