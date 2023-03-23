Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей. Наши предки с почтением называли Рамазан «султаном двенадцати месяцев», проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу. На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране. Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть пост Ораза будет во благо!» - отметил Президент РК.



