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    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

    4 Июня 2023, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем государственных символов, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!», – написал Президент.


    Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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