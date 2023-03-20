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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Индиан-Уэллсе

    20 Марта 2023, 10:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе!
    Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения.
    Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Instagram.

    Как сообщалось, Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Спорт Теннис Рыбакина Елена
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