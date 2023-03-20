Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Индиан-Уэллсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе!

Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения.

Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Instagram.

Как сообщалось, Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе.

