Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Индиан-Уэллсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ».
«Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе!
Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения.
Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Instagram.
Как сообщалось, Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе.