Касым-Жомарт Токаев потребовал от госслужащих добросовестно исполнять свои обязанности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев потребовал от всех государственных служащих добросовестно исполнять свои обязанности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О решениях по другим важным и актуальным вопросам я объявлю позже. Вновь повторю, нам предстоят большие дела. Это будет нелегкая работа во благо нашей страны. Я требую от всего государственного аппарата с честью выполнить эту задачу. В наших рядах найдется место только для тех, кто самоотверженно трудится и преданно служит стране», - сказал Глава государства на церемонии инаугурации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие люди могут рассчитывать на поддержку и уважение общества.

«Хотел бы немного перефразировать народную мудрость: «Богатство и карьера – это лед, который тает в руках, а дела во благо страны оставят наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение». Это должен осознавать каждый гражданин. Интересы страны превыше всего. Требую от всех государственных служащих добросовестно исполнять свои обязанности», - подчеркнул Президент РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.



