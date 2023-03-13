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    Касым-Жомарт Токаев: После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив

    13 Марта 2023, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует выдвинуть ряд новых инициатив. Об этом Президент сообщил в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Одной из главных задач Правительства и акимов областей Глава государства считает повышение качества жизни людей. Он подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.

    «Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны. Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив», – сообщил Президент.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Реформы Токаева
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