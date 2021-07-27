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    Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.

    27 Июля 2021, 14:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Президента Казахстана в Акмолинскую область началась с посещения предприятия KazRost Engineering Ltd., которое осуществляет сборку зерноуборочных комбайнов VECTOR410KZ и ACROS в рамках сотрудничества с российской компанией «Ростсельмаш». Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха по сборке сельскохозяйственной техники и тракторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщил директор компании Кайрат Калманбаев, в прошлом году было произведено 504 комбайна на 29,5 млрд тенге. До конца нынешнего года планируется собрать 598 комбайнов и 300 колесных тракторов четырех моделей марки YTO. Сейчас на предприятии трудятся 162 человека.

    Глава государства отметил значимость выпускаемой продукции для целинных регионов Казахстана.

    – В принципе, сельхозмашиностроение – приоритетное направление для нас. Правительство должно заниматься вопросами сельского хозяйства. Видите, что происходит в мире. Цены на продовольствие выросли на 40 процентов. Мы пытаемся сдержать рост цен, задача нелегкая, мы будем решать эти вопросы. Конечно же, Казахстан должен быть с развитым сельским хозяйством. Мы должны перейти практически полностью на самообеспечение продукцией сельского хозяйства. Сейчас мы работаем с крупными компаниями и инвесторами, – сказал Президент.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акмолинская область Промышленность Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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