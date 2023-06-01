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    Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников

    1 Июня 2023, 11:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Второй день рабочей поездки Президента в Алматы начался с посещения центра инновационного творчества для детей школьного возраста, расположенного в Наурызбайском районе города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В центре функционируют творческие клубы и кружки различных направлений. В частности, действуют студии научно-технического, художественно-эстетического творчества, эколого-ботанического просвещения и профориентации.


    В ходе посещения Глава государства ознакомился с работой авиамодельного кружка, лаборатории возобновляемых источников энергии, виртуальной лаборатории и кабинета профориентации.

    Ознакомившись с работой центра, Касым-Жомарт Токаев побеседовал со школьниками и поздравил их с Днем защиты детей. Он отметил, что подобных центров для формирования творческих способностей, раскрытия таланта детей, должно быть как можно больше по стране.


    Президент призвал детей и дальше заниматься любимым делом. По его словам, это позволит им добиться больших успехов в жизни и признания в обществе. В завершение встречи Глава государства пожелал детям успехов в учебе.

    В центре, расположенном в трехэтажном здании, одновременно могут заниматься свыше 1000 детей в различных кружках и спортивных секциях. Кроме того, работают кабинеты психолого-педагогической коррекции, дефектолога, логопеда, а также рассчитанный на 300 мест зрительный зал, медиа-выставка, интерактивная игровая площадка и коворкинг-зона.


    Заместитель акима Алматы Асем Нусупова доложила Президенту о развитии сферы дополнительного образования. По ее словам, на сегодняшний день в городе функционирует 17 государственных учреждений дополнительного образования. Из 320 тысяч детей школьного возраста только 10% охвачены бесплатными творческими кружками и спортивными секциями. Во исполнение поручения Главы государства по реализации программы «Строительство 100 современных дворцов школьников» в Алатауском районе построен еще один такой инновационный творческий центр.


    Помимо этого, в целях обеспечения шаговой доступности в Турксибском и Бостандыкском районах на месте старых домов школьников появятся современные центры развития и творчества. Руководство города за счет принимаемых мер планирует к концу 2025 года увеличить охват детей бесплатным дополнительным образованием до 25%.

    Напомним, 31 мая Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Алматы Акорда Видео Технологии Токаев Касым-Жомарт
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