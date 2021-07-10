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    Касым-Жомарт Токаев попросил министра сельского хозяйства подать в отставку

    10 Июля 2021, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев попросил министра сельского хозяйства Сапархана Омарова подать в отставку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы ощутили насколько важна обеспеченность кормами и сеном. В связи с неблагоприятными погодными условиями и неэффективностью работ по прогнозированию проблема обострилась. Особенно тяжелая ситуация в Мангистауской и Кызылординской областях», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства сообщил, что только в Мангистау число погибшего скота достигло трех тысяч. Цена за тонну сена составила 23 тысячи тенге, а в некоторых регионах она составила 42 тысячи тенге.

    «К чему это приведет, известно - будет нарастать дефицит, вырастет цена. Со стороны акимов и министра сельского хозяйства не было принято правильных решений. Не была проведена системная и конкретная работа. По этой причине наши аграрии попали в затруднительную ситуацию. Нет конкретных действий и обратной связи. Поэтому фермеры обращаются напрямую ко мне за помощью. Конечно, погодные условия, засуха, все это понятно. Однако, это только одна сторона вопроса. Самое главное - в такое сложный период профильное министерство должно было принимать оперативные и смелые решения. Поэтому, считаю, что будет правильным уйти в отставку министру сельского хозяйства Сапархану Омарову как ответственному лицу», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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