Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС

    25 Мая 2023, 19:20

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. Об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев сегодня во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также отметил, что в следующем году ЕАЭС исполняется 10 лет.

    «Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию», - заключил Глава государства.


    Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Экономика ЕАЭС Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экспортные контракты на $35 млн заключили казахстанские товаропроизводители в Кыргызстане
    Отмена роуминга в ЕАЭС: технические проблемы устранят до 2024 года
    Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров
    Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    Популярное
    1 Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
    2 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    3 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    4 Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор
    5 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК