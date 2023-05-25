Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. Об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев сегодня во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что в следующем году ЕАЭС исполняется 10 лет.

«Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию», - заключил Глава государства.

Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.



