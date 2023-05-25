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    Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров

    25 Мая 2023, 19:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, озвучил меры для создания общего цифрового мультимодального коридора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности.

    Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях.

    Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы «Е-окна». Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок», - сказал Президент.

    Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Логистика Сотрудничество Политика ВЕЭС Токаев Касым-Жомарт
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