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    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном

    21 Января 2023, 15:12

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю Правительству, начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период, очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься», - поручил Глава государства.

    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Ринат Дусумов

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