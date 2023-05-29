Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом весенне-посевной кампании в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел посевные площади ТОО «Дайындык-Агро» и ознакомился с ходом весенне-посевной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Данное хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет более 15,8 тысяч гектаров и 4,2 тысяч гектаров пастбищных угодий. Директор «Дайындык-Агро» Биржан Шаймерденов сообщил, что в этом году хозяйство планирует собрать урожай до 25 центнеров зерновых с гектара.

Президент также был проинформирован о ходе весенне-посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, Глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции.

Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом.

Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании.





























Из доклада, представленного Главе государства:

В текущем году по области посевные площади составят 4,5 млн гектаров, из них зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 3,2 млн гектаров, масличные – на 960 тысяч гектаров, кормовые – на 353 тысячи гектаров, картофель – на 34,1 тысячи гектаров, другие виды овощей – на 6,2 тысячи гектаров.

Для обеспечения продовольственной безопасности уделяется постоянное внимание диверсификации посевных площадей и увеличению посевов социально значимых культур.

За последние годы посевы гречихи в области увеличились в 3 раза, картофеля, моркови, капусты – в 1,5-2 раза.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область.



