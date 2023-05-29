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    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом весенне-посевной кампании в СКО

    29 Мая 2023, 13:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел посевные площади ТОО «Дайындык-Агро» и ознакомился с ходом весенне-посевной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Данное хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет более 15,8 тысяч гектаров и 4,2 тысяч гектаров пастбищных угодий. Директор «Дайындык-Агро» Биржан Шаймерденов сообщил, что в этом году хозяйство планирует собрать урожай до 25 центнеров зерновых с гектара.


    Президент также был проинформирован о ходе весенне-посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом.


    Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, Глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции.

    Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании.








    Из доклада, представленного Главе государства:

    В текущем году по области посевные площади составят 4,5 млн гектаров, из них зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 3,2 млн гектаров, масличные – на 960 тысяч гектаров, кормовые – на 353 тысячи гектаров, картофель – на 34,1 тысячи гектаров, другие виды овощей – на 6,2 тысячи гектаров.

    Для обеспечения продовольственной безопасности уделяется постоянное внимание диверсификации посевных площадей и увеличению посевов социально значимых культур.

    За последние годы посевы гречихи в области увеличились в 3 раза, картофеля, моркови, капусты – в 1,5-2 раза.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Видео Регионы Токаев Касым-Жомарт
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