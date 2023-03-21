Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку собак породы тазы

    21 Марта 2023, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного фонда «Клуб национальной охоты Nomad» Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

    «Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Видео Наурыз Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров