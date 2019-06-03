Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк «Древний Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк Древний Тараз, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения, охватывающем период с І по ХІХ века. Касым-Жомарту Токаеву показали макет комплекса Шахристан - древний Тараз и проинформировали о планах дальнейших работ. Президент ознакомился с золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в регионе.

- Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе. В данном направлении есть много экспертов международного уровня. Нашим университетам необходимо начать подготовку специалистов по туристическому бизнесу, - сказал Глава государства.

Ожидается, что в перспективе парк Древний Тараз станет центром международного туризма. В прошлом году область посетили 145 тысяч туристов. За первые три месяца текущего года в исторических местах побывали 16 тысяч человек. Как сообщалось, Глава государства находится с рабочей поездкой в Жамбылской области. Ранее Президент РК дал поручения по повышению туристического потенциала Жамбылской области