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    Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк «Древний Тараз»

    3 Июня 2019, 15:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк Древний Тараз, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения, охватывающем период с І по ХІХ века. Касым-Жомарту Токаеву показали макет комплекса Шахристан - древний Тараз и проинформировали о планах дальнейших работ. Президент ознакомился с золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в регионе.

    - Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе. В данном направлении есть много экспертов международного уровня. Нашим университетам необходимо начать подготовку специалистов по туристическому бизнесу, - сказал Глава государства.

    Ожидается, что в перспективе парк Древний Тараз станет центром международного туризма. В прошлом году область посетили 145 тысяч туристов. За первые три месяца текущего года в исторических местах побывали 16 тысяч человек. Как сообщалось, Глава государства находится с рабочей поездкой в Жамбылской области. Ранее Президент РК дал поручения по повышению туристического потенциала Жамбылской области

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Жамбылская область Туризм История Казахстана Акорда Рухани жаңғыру Сакральная география
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