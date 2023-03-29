Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу перед новоизбранными депутатами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу перед новоизбранными депутатами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, перед всеми депутатами стоит одна задача – каждый день быть на «передовой», принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Необходимо выстроить действенные механизмы «обратной связи» с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны», - сказал Глава государства.

Президент обозначил, что нашими главными приоритетами остаются повышение качества жизни граждан, формирование нового качества нации и укрепление нашей многовековой государственности.

Исходя из этого, Глава государства представил свое видение дальнейшей работы Парламента.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.



