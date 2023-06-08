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    Касым-Жомарт Токаев обозначил миссию  Международного форума Астана

    8 Июня 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил цели и задачи Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ».

    «Искренне рад приветствовать вас на Международном форуме Астана. Здесь собрались наши друзья и коллеги со всех континентов, а также представители правительств, дипломатии, бизнеса и научных кругов. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим особым гостям – Эмиру Катара, Президенту Кыргызстана, Председателю Президиума Боснии и Герцеговины, Премьер-министру Узбекистана и другим уважаемым участникам. Это большая честь для нас в том плане, что вы лично решили приехать сюда и присоединиться к нам в процессе, который, как мы надеемся, станет плодотворным обменом мнениями по текущему состоянию глобальных экономических дел и вопросам регионального сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Глава государства, Международный форум Астана – это диалоговая площадка.

    «Ее миссия заключается в следующем: во-первых, открыто обсудить ситуацию в мире; во-вторых, определить основные вызовы и кризисы, которые стоят перед нами; в-третьих, противостоять этим вызовам посредством диалога в духе взаимного сотрудничества; в-четвертых, обновить и восстановить общую культуру многосторонних отношений; и в-пятых, усилить голоса в поддержку мира, прогресса и солидарности», - подчеркнул К. Токаев.

    По словам Президента РК, этот Форум «непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо – в период беспрецедентной геополитической напряженности».

    «Для того чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех, обеспечивая мир и процветание для большинства, а не для избранных», - заявил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Видео Международный форум Астана
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