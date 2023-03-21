Касым-Жомарт Токаев: Облик Нового Казахстана соответствует духу весеннего праздника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника, сказал Президент РК в ходе праздничного мероприятия Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась. Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», - отметил Глава государства.

«Несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления – это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей. Предстоит большая работа. Если мы сплотимся, то сможем преодолеть любые препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства – превыше всего»? - подчеркнул Президент.



