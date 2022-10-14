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    Касым-Жомарт Токаев объявил открытым заседание глав государств СНГ

    14 Октября 2022, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил открытым заседание глав государств СНГ и поприветствовал впервые присутствующего на мероприятии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый Сердар Гурбангулыевич! Я хотел бы от имени присутствующих коллег и от себя лично поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо братского туркменского народа. Очередное заседание глав государств СНГ объявляется открытым», - сказал Касым-Жомарт Токаев в приветственном слове.

    «Сегодня на рассмотрение совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества», - добавил Президент РК.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Президент Казахстана Видео Политика Токаев Касым-Жомарт
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