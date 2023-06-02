Касым-Жомарт Токаев: Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан высоко ценит поддержку Европейского Союза в продвижении внешнеполитических инициатив и реализации масштабных демократических преобразований. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал в своем выступлении на форуме «Центральная Азия – Европейский Союз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы всегда выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса, плодотворно сотрудничая со всеми регионами и странами. Устойчивое развитие нашего многогранного партнерства с Европейским Союзом напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе от ситуации в Афганистане», - отметил в своем выступлении Глава государства.

Президент подчеркнул, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

«Недавно в виде очередного пакета помощи Казахстан направил народу Афганистана продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН», - рассказал Глава государства.

В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

«Дорогие коллеги! Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших отношений и многопланового взаимодействия как в регионе, так и с Европейским Союзом. Благодарю за внимание», - завершил свою речь Касым-Жомарт Токаев.



