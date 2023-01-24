АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указом Президента Республики Казахстан назначены депутаты Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
Асанова Жакипа Кажмановича;
Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
Жусипа Нурторе Байтелесовича;
Калтаеву Ляззат Молдабековну;
Шакирова Аскара Оразалиевича.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в тексте Указа.