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    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов

    24 Января 2023, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указом Президента Республики Казахстан назначены депутаты Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

    Асанова Жакипа Кажмановича;

    Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

    Жусипа Нурторе Байтелесовича;

    Калтаеву Ляззат Молдабековну;

    Шакирова Аскара Оразалиевича.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в тексте Указа.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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