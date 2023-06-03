Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.16 eur/kzt 486.31

    rub/kzt 5.35 cny/kzt 62.89
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

    3 Июня 2023, 11:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы.

    «С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии», – говорится в телеграмме.

    Напомним, два пассажирских и один грузовой поезд столкнулись в штате Одиша (бывшая Орисса) на востоке Индии. Число погибших возросло до 288 человек, 900 граждан пострадали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Индия Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека
    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Индии и Пакистане из-за мощного циклона
    Популярное
    1 Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    2 Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
    3 Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
    4 Какие имена самые популярные в Казахстане
    5 Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса