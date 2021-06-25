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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну

    25 Июня 2021, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму исполняющему обязанности Премьер-министра Армении Николу Пашиняну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения.

    «Результаты голосования являются убедительным свидетельством народной поддержки Вашего политического курса, направленного на укрепление государственности, национального единства и стабилизацию ситуации в стране», – отмечается в телеграмме Президента Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев высказал убеждение в том, что благодаря активным совместным усилиям казахско-армянские отношения будут и впредь укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции на Евразийском пространстве.

    Глава государства пожелал Николу Пашиняну больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания дружественной Армении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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