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    Касым-Жомарт Токаев: Нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии

    14 Октября 2021, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ЕАЭС во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В режиме онлайн началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    «Уверен, что удаленный формат работы совета не повлияет на эффективность нашей встречи, нашего диалога. В сегодняшнем заседании также принимает участие президенты Кубы и Узбекистана - государств-наблюдателей», - сказал в ходе выступления Касым-Жомарт Токаев.

    «Уважаемые коллеги, несмотря на заметные успехи в борьбе с пандемией, наши страны по-прежнему находятся в сложной ситуации. Сохраняются существенные риски как появление новых штаммов коронавируса и недостаточный уровень вакцинации наших граждан. Как вы знаете, Казахстан наряду с Российской Федерацией сумел разработать собственную вакцину QazVac. Она активно применяется в Казахстане. Сейчас идет процесс ее регистрации во Всемирной организации здравоохранения», - добавил Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев считает особым примером интеграционного сотрудничества в период пандемии - проект по производству РФ «Спутник V» на заводе в городе Караганде.

    «Далее думаю, что нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки, фармацевтики, координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов», - подчеркнул Глава государства.

    Напомним, сегодня началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана ЕАЭС Коронавирус в мире Вакцинация QazVaс ВОЗ ВЕЭС
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