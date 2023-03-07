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    Касым-Жомарт Токаев наградил полицейских за героизм при задержании вооруженных преступников в Шымкенте и Жанатасе

    7 Марта 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами Республики Казахстан полицейских за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Президента орденом «Айбын» ІI степени награждены: Арипжанов Арман Талгатович, оперуполномоченный Управления полиции района «Туран» Департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел; Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный Отдела полиции Сарысуского района Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

    Напомним, 20 февраля 2023 года Арман Арипжанов обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в Шымкенте.

    19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана
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