Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост Председателя Китая.

«Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», – сказал Глава государства.