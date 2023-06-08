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    Касым-Жомарт Токаев: Диалог должен возобладать над идеологией войн и конфликтов

    8 Июня 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев после своего выступления на Международном форуме Астана ответил на вопрос модератора Ричарда Квеста, журналиста CNN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Господин Президент, Вы говорили об открытости, терпимости. Вы призвали делегатов и участников привнести их в диалог. Каково же Ваше определение, Ваше видение успеха форума?» - спросил модератор.

    «С моей точки зрения, нам нужно глубже осмыслить суть проблем, которые мы имеем сегодня, проблем, которые ставят под угрозу источники существования человека. В действительности, жизнь простых людей во всем мире стала более трудной. В первую очередь, мы должны это признать. Во-вторых, мы не должны ориентироваться на громкие заголовки. Мы должны выйти за рамки заголовков и вести разговор о проблемах, которые, к сожалению, объединяют нас. Говоря коротко, мы должны их решать. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями, и, как Вы сказали, непредвзятость должны возобладать над конфронтацией, над идеологией войн и конфликтов», - ответил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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