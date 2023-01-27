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    Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны Женису Касымбеку

    27 Января 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акиматом столицы по поручению Президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.

    Женис Касымбек отчитался о реализации нацпроекта «Комфортная школа». В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году.

    Глава государства также был проинформирован о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция «Туран» позволит отапливать до 8 млн квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

    В завершение встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.






    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Астана Акимат Токаев Касым-Жомарт
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