Карту загрязненных ртутью участков создадут в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Состоялось выездное заседание экологического совета, на котором обсудили Концепцию по реабилитации исторического ртутного загрязнения в северной промышленной зоне Павлодара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Члены экосовета посетили объекты, где реализуется Концепция. Один из них - это строительство противофильтрационной завесы с западной автодороги от насосной №6 до накопителя Былкылдак. Фильтр позволит предотвратить попадание загрязненных подземных вод в Иртыш и колодцы сел Павлодарское и Шаукень.

Кроме этого, участники совещания приняли участие в отборе проб атмосферного воздуха и подземных вод с наблюдательных скважин в рамках ртутного мониторинга.

В ходе выездного заседания прошла презентация первого этапа проекта по определению конфигурации и расположения загрязненных ртутью участков для их картографирования. Работа состоит из трех этапов. Результатом станет создание базы данных ртутного загрязнения на основе ГИС технологии.



