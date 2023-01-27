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    Карту рисков паводковой ситуации составят в Актюбинской области

    27 Января 2023, 22:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области составят карту рисков паводковой ситуации. Об этом стало известно на заседании по подготовке к паводку 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году, по данным филиала РГП «Казгидромет», количество выпавших осадков превысило прошлогодний показатель, составив 136,9 милиметров, промерзание почвы на уровне 100 сантиметров, высота снега – 30 сантиметров.

    В районах выявлено 20 проблемных участков, в том числе в Актобе - 10, в Уилском районе – 4, Темирском – 2, Айтекебийском, Алгинском и Мартукском по одному. На всех участках ведутся необходимые работы по подготовке к паводку.

    «Ежегодно в период весенних паводков резкое потепление погоды и быстрое таяние снега создают опасность затопления населенных пунктов. Считаю, что это следствие отсутствия всесторонней и тщательной подготовки. Работа по предотвращению паводков - непростая задача, требующая от всех нас ответственного подхода, раннего планирования и организации работы», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

    Акимы районов рассказали о мерах по подготовке к паводку, в том числе по предотвращению превышения уровня воды на дорогах республиканского, областного и местного значения в Мугалжарском, Каргалинском, Алгинском, Байганинском, Уилском и Кобдинском районах, где в прошлом году было зарегистрировано 14 подобных фактов. Смывы дорог республиканского и местного значения прошли в Байганинском, Уилском, Кобдинском и Мугалжарском районах, где прошлой весной произошло 9 фактов.

    По итогам ДЧС и акимам районов было поручено взять на контроль все проблемные участки и активизировать работу, подготовить специализированную технику, инертные материалы.

    «В сжатые сроки составьте по каждому району карту рисков. Необходимо принять меры по недопущению паводков, а не устранению их последствий. Данный вопрос должен быть на особом контроле. Мониторинг ситуации должен быть постоянным», - подчеркнул Е.Тугжанов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Паводок
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