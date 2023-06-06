Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Карту «Ата жолы» для этнических казахов внедрят с июля в Казахстане

    6 Июня 2023, 20:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная с июля 2023 года этнические казахи, проживающие за рубежом, смогут получить карту «Ата жолы» и воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства труда и социальной защиты населения, цель внедрения карты «Ата жолы» - укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в нашу страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане.

    Сообщалось, что карта «Ата жолы» будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Внедрение карты предусматривается Концепцией миграционной политики РК на 2023-2027 годы. Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

    Ранее были опубликованы правила выдачи карты «Ата жолы».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Соотечественники Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски