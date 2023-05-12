Картины казахстанских художников представлены на выставке в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в галерее «Дубовый парк» состоялось открытие международной выставки «Страна без границ: Кыргызстан глазами художников», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На вернисаже представлены работы известных художников Казахстана, Кыргызстана, Великобритании и Турции – Бибигуль Смаковой, Гульнары Табановой, Майсы Икласовой, Сырги Сарукиевой, Кадырбека Мусаева, Ларисы Пак, Гульзады Хамра, Раисы Амброс.

Яркие экспозиции мастеров искусства, передающие все великолепие национального колорита и красочность природных мест Кыргызстана, объединяет высокий профессиональный уровень исполнения.

Член Союза художников Казахстана, мастер живописи-пейзажист, портретист Майса Икласова отметила важность проводимого мероприятия, которое объединило художников из четырех стран и дало возможность через свои работы поделиться со зрителями своими собственными впечатлениями от уникальных красот Кыргызстана.

«Кыргызстан своей богатой природой и местным гостеприимством притягивает художников из разных стран. Живописные места страны подпитывают позитивной энергетикой, дают мощнейший заряд для творчества. Сегодняшняя выставка по своему содержанию очень разнообразна, чем и интересна. Выставлены композиции из кожи, камней и войлока, живопись, национальные головные уборы. Во всех работах имеется взаимосвязь, отражающая местный колорит и богатство природы. На мой взгляд, каждому зрителю найдется по душе что-то новое и интересное. Работы из войлока выполнены разнообразно, каждый мастер использовал свой стиль. Технология работы из войлока очень сложная и трудоёмкая. Более того, у этого материала имеется мистическое свойство, если мастер пребывает в плохом настроении, произведение может не получиться. Для достижения успеха главное иметь хорошие помыслы и позитивный настрой», - поделилась Майса Икласова.

По мнению казахстанского художника, члена Союза дизайнеров Бибигуль Смаковой, Кыргызстан привлекает многих зарубежных художников своей красивой горной местностью и чистейшими озерами, передающие атмосферу умиротворения и дающие энергию творить.

«Почти ежегодно мы посещаем озеро Иссык-Куль на пленэре, где собираются много художников. Накопившиеся эмоции мастера передают посредством своих работ. Международная выставка, объединившая произведения живописцев, мастеров прикладного искусства разных стран, посвящена Кыргызстану. Все наши работы отражают красоту природы кыргызской земли. Нельзя не упомянуть о теплоте и доброте местного населения, которые повсюду проявляют гостеприимство и уважение к приезжим. За две недели проведения выставки у местных зрителей есть возможность ознакомиться с работами, поделиться своим впечатлением и оценить наш труд», - отметила казахстанский живописец.

Выставка продлится с 12 по 28 мая 2023 года.