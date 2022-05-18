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    Картина Пикассо продана на нью-йоркском аукционе за 67,5 млн долларов

    18 Мая 2022, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Картина Пабло Пикассо 1932 года «Femme nue couchée» была продана во вторник за 67,5 млн долларов на своем дебютном аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Nasdaq.

    Сюрреалистическая картина Пикассо «Femme nue couchée» переводится с французского языка как «Обнаженная лежащая женщина», изображает его музу Марию-Терезу Вальтер в виде многоногого морского существа с откинутой назад головой в профиль. Ее любовь к плаванию и ее грация в воде вдохновили аллюзию на море, поскольку сам Пикассо, по данным аукционного дома Sotheby's, плавать не умел.

    Кожыбаев Рустем

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Экономика Мировые новости
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