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    Карантинный режим смягчен в Азербайджане

    6 Марта 2022, 21:30

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в Азербайджане ослаблены антиковидные ограничения, при этом карантинный режим действует до 1 мая, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Оперативного штаба при кабинете министров АР.

    Как сообщается, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Азербайджане Оперштабом принято решение смягчить карантинный режим с 6 марта.

    Так, в стране сняты ограничения на проведение свадебных, траурных и религиозных мероприятий, разрешен допуск неограниченного количества посетителей в заведения общепита, культуры и кинотеатры.

    В частности, разрешается очный прием граждан в госорганах в групповом и индивидуальном порядке; организация и проведение религиозных ритуальных служб, а также траурных церемоний в церемониальных залах, палатках-шатрах и других закрытых помещениях.

    Снимается ограничение на проведение всех массовых мероприятий с участием зрителей. Также допускается использование кальянного оборудования на объектах общественного питания. Помимо того, восстанавливается порядок входа в терминалы аэропортов лиц, встречающих и провожающих пассажиров.

    Отменяются ограничения по времени и количеству людей по допуску на объекты культуры, в кинотеатры, театры и конференц-залы, зоны отдыха и развлечения, детские развлекательные центры.

    Снимается запрет на деятельность объектов общепита после полуночи. Также отменены ограничения, связанные с одновременным нахождением за одним столом не более шести человек.

    При этом до 1 мая сохраняется масочный режим в закрытых помещениях, а допуск в места массового скопления людей - моллы, развлекательные заведения, крупные объекты общепита, свадебные торжества, религиозные храмы и др. - разрешается только по COVID-паспортам, подтверждающим вакцинацию (обе дозы, бустерная доза) или сертификатами об иммунитете. Также сухопутные границы страны продолжают оставаться закрытыми, за исключением грузовых транспортных средств.

    Всего с начала пандемии в Азербайджане выявлено 789 332 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 775 275 человек излечились, умерли - 9 518 пациентов, число активных больных составляет 4539. За все время в стране было проведено 6 599 806 тестов на COVID-19.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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