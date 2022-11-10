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    Каракат Абден встретилась с жителями Кызылординской области

    10 Ноября 2022, 15:25

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила Кызылординскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

    В рамках поездки Каракат Абден провела несколько встреч с населением областного центра и отдаленных районов. Не остались в стороне и избиратели Аральска. В Аральске кандидат встретилась также с представителями семейного бизнеса, которые успешно развивают свое дело, преумножая национальные и семейные ценности.

    Актуальные вопросы населения также были рассмотрены на предвыборной встрече с избирателями города Кызылорды. Участники встречи обсуждали вопросы воспитания подрастающего и молодого поколения, укрепления института семьи и нравственных ценностей.

    Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. К.Абден уже провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 13 городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Северо-Казахстанскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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