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    Каракат Абден проголосовала на выборах

    20 Ноября 2022, 09:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты Каракат Абден проголосовала на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Каракат Абден проголосовала на избирательном участке №135, расположенном на улице №38.

    Отметим, кандидат в Президенты РК прибыла на избирательный участок в 8:20 часов. С ней были ее родители.

    Напомним, 7 октября Республиканское общественное объединение «Национальный альянс профессиональных социальных работников» выдвинул на внеочередные президентские выборы кандидатуру Каракат Абден.

    Каракат Абден, вместе со своим предвыборным штабом, провела мероприятия в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской областях, в городах Шымкент, Алматы и Астана.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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